Atm Trapani, via libera alle assunzioni: in arrivo 15 ausiliari del traffico

Nuovi concorsi: arrivano due bandi per 15 nuovi ausiliari del traffico. Il Consiglio di Amministrazione di ATM Trapani, azienda del Comune che si occupa di trasporto pubblico e parcheggi a pagamento, ha infatti deliberato la pubblicazione di un avviso di selezione per soli titoli, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di numero nove ausiliari del traffico.

La partecipazione all’avviso di selezione è aperta ai candidati di entrambi i sessi (in ossequio al D.Lgs. 198/2006). La documentazione è disponibile sul sito www.atmtrapani.it area Società Trasparente, «selezione del personale/reclutamento del personale»/«avvisi di selezione». Le candidature dovranno pervenire in azienda entro le ore 12.00 del prossimo 4 giugno 2021.

Dei due bandi, il primo è per l’assunzione a tempo indeterminato, full time, di nove Operatori della Mobilità/Ausiliari del Traffico. Il secondo, invece, è un avviso di selezione pubblica urgente, per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato della durata di sei mesi, full time, di sei Operatori della Mobilità/Ausiliari del Traffico.

