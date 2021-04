Coronavirus, le società sportive di Alcamo protestano contro le chiusure

Una delegazione del comitato regionale dell’Asi, associazioni sportive e sociali italiane riconosciuta dal Coni,

ha manifestato ieri mattina in piazza Ciullo ad Alcamo davanti alla sede centrale del municipio.

È stato organizzato un flash mob, sull’onda di una prima manifestazione di protesta pacifica che si è tenuta a Catania e attraverso cui si vogliono tenere accesi i riflettori sullo sport affinchè in questo periodo di pandemia non venga trascurato e penalizzato con le varie restrizioni in atto.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia in edicola

