Partanna, ok ai fondi per il parco inclusivo "Tutti in gioco"

Il Comune di Partanna ha progettato la realizzazione del parco inclusivo 'Tutti in gioco' che è stato finanziato, con 50 mila euro, dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. A comunicarlo, nella 'Giornata mondiale per la consapevolezza sull'Autismo', è il sindaco Nicolò Catania.

Il parco sarà «privo di barriere architettoniche, concepito, quindi, per accogliere davvero tutti i bambini». L’amministrazione comunale, che cofinanzierà il progetto con 5 mila, ha individuato come idonea per la sua realizzazione la già esistente area ludica di piazza Dante Alighieri, che verrà ampliata e dotata di ulteriori giochi. «Il parco - si legge in una nota del Comune di Partanna - è stato concepito ponendo attenzione alle esigenze espresse dalle famiglie dei bambini disabili, con l’opportunità di fornire adeguati servizi e spazi per permettere davvero a tutti di trascorrere momenti di svago all’area aperta. Il nuovo parco rappresenterà un importante luogo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, strumento di educazione e formazione, promuovendo lo sviluppo di capacità e abilità, nonché la crescita equilibrata di ciascun soggetto».

