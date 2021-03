Porti, finanziata la progettazione del molo levante a Marsala

La Regione ha finanziato, con circa 700 mila euro, la progettazione esecutiva per il prolungamento e il completamento del "molo di levante" del porto di Marsala. Un progetto da quasi 20 milioni di euro. I 700 mila euro, provenienti dal "Fondo di Rotazione", sono stati concessi dall’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità a seguito del bando emanato in febbraio, a cui il Comune di Marsala ha partecipato.

"Teniamo alta la nostra attenzione sul futuro del porto di Marsala - dice il sindaco Massimo Grillo - dando priorità a quelle opere urgenti per la sicurezza della struttura. Questo intervento rappresenta un primo passo nell’ambito di un progetto più ampio con il quale intendiamo ridare agli operatori portuali, e all’intera città, un porto funzionale e moderno".

Il sindaco, spiega una nota del Comune, si riferisce all’opera complessiva che la sua amministrazione intende realizzare, aggiungendo che il prolungamento e completamento del molo di Levante "è un decisivo passo avanti nella messa in sicurezza dell’area portuale". Negli anni scorsi, più volte il locale Ufficio Circondariale Marittimo ha inibito, per alcuni periodi, l’accesso ad alcune banchine del porto perché in precarie condizioni strutturali o per carenze nell’illuminazione notturna.

