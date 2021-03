Trapani, messo in vendita il "Palagranata"

Il complesso sportivo Palagranata in contrada Ospedaletto - Milo a Trapani verrà messo in vendita, come scrive Francesco Tarantino sul Giornale di Sicilia in edicola. «Vendita senza incanto. Lotto unico: complesso sportivo denominato "Palagranata" sito in Trapani Contrada Ospedaletto — Milo, composto da impianto di gioco, uffici, locali foresteria, locali di servizio e area esterna. Prezzo base 1.216.000 euro, offerta minima 912.000 euro, rilancio minimo 5.000 euro».

Poche parole che, però, hanno colpito chi in quel palazzetto si è emozionato. Si è innamorato della pallacanestro. Chi ha un ricordo felice. Il Palagranata non è stato semplicemente il campo di gioco della prima Pallacanestro Trapani. Il Palagranata è stato un simbolo inarrivabile per molti.

