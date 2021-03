Cresce la cassa integrazione a Trapani, l’allarme lanciato dalla Cgil

Sono numeri a sei zeri quelli della Cig (Cassa integrazione guadagni) Covid 19, «che misurano l'andamento dell'economia in provincia di Trapani e che tradotti in reddito offrono uno spaccato del numero dei lavoratori in

cassa integrazione che, dunque, non usufruiscono di uno stipendio pieno da circa un anno», sottolinea un documento della Cgil di Trapani.

«Se nel 2019 il totale delle ore autorizzate dall'Inps per la Cig ordinaria, straordinaria, in deroga e per il Fis (Fondo di integrazione salariale) ammontava a 143 mila 985 euro, nel 2020 l'andamento è in netto aumento con 6 milioni 172.818 ore di Cig pari a un incremento in percentuale di 4.187,13», si evidenzia nel documento, osservando che in crescita vi sono state anche le ore di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) che nel 2020, rispetto al 2019, ha registrato un + 3.870,8 per cento, di Cigs (Cassa speciale), con +80,08 per cento), di Cigd, (Cassa integrazione guadagni in deroga) con l'aumento del 100 per cento e una perdita media di reddito per lavoratore di circa 5 mila e 900 euro, al netto delle tasse.

