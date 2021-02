Castellammare, riaperte le iscrizioni all'istituto tecnico “Emporium del Golfo”

Riaperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per “Tecnico superiore responsabile della produzione e delle trasformazioni agrarie – agro alimentare e agro-industriale” e “tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare”. Si tratta di qualifiche professionali che dallo scorso anno si possono conseguire frequentando l’”Emporium del Golfo”, uno degli 11 Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Siciliana.

Per diventare professionisti nel settore agroalimentare, fino al 16 aprile 2021 è possibile iscriversi ai corsi post diploma di durata biennale di 4 semestri: modulistica ed iscrizioni al link: https://www. itsemporiumdelgolfo.it/ iscrizioni-percorsi-post- diploma/

I corsi prevedono anche l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca per consentire l’esperienza lavorativa in azienda e per stage presso enti o scuole.

«Una opportunità per il territorio per rilanciare un settore importante come quello dell'agroalimentare -prodotti della terra e del mare, trasformazione, logistica e trasporti, sostenibilità ambientale, energia, valorizzazione dei territori- per questo il Comune di Castellammare è tra i soci fondatori della fondazione “Emporium del Golfo” nata lo scorso anno in provincia di Trapani -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti- poiché riteniamo che il nuovo istituto tecnico superiore sia una importante opportunità per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per la formazione di figure altamente specializzate ed al passo con le moderne tecnologie e competenze».

Al termine del percorso si consegue il diploma di Tecnico Superiore di 5° livello del sistema EQF. I percorsi si articolano in 2000 ore di cui circa 800 ore in tirocini organizzati presso aziende partner del progetto presenti sul territorio della provincia di Trapani o all’estero. Informazioni ed iscrizioni anche dalla home del sito internet del Comune di Castellammare del Golfo (sempre al link https://www. itsemporiumdelgolfo.it/ iscrizioni-percorsi-post- diploma/)

