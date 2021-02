Due nuove rotte Volotea: da giugno voli da Bologna a Lampedusa e Pantelleria

La compagnia aerea low-cost Volotea, avvierà due nuovi collegamenti in partenza da Bologna alla volta di Lampedusa e Pantelleria. Le nuove rotte - che avranno doppia cadenza settimanale ogni sabato e ogni domenica - decolleranno il prossimo 5 giugno ma sono già disponibili sul sito della società e presso le agenzie di viaggio. Il vettore - spiega una nota congiunta di Volotea e dell’aeroporto di Bologna - ha inoltre riconfermato, per i prossimi mesi, anche il collegamento alla volta di Olbia.

"Per la prossima stagione - osserva Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - puntiamo a offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere un settore così duramente colpito dalla pandemia Covid-19 come quello turistico». Quanto all’aeroporto bolognese, afferma Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione del 'Marconi', "aspettiamo con entusiasmo l’avvio di queste due nuove rotte".

In questo modo, conclude, "aumentano le opzioni che la compagnia offre dal nostro scalo, affiancando queste nuove rotte alla conferma del volo per Olbia, ormai riferimento consolidato per gli amanti della Sardegna. A conferma di una eccellente collaborazione che auspichiamo possa ulteriormente svilupparsi in futuro".

