L'hotel Baia dei Mulini a Trapani, la gestione affidata al gruppo Uvet

«La gestione dell’hotel Baia dei Mulini si lega al nostro progetto di espansione nel Sud Italia, che vede l’ingresso, nel gruppo, di tre strutture tra Sicilia e Calabria per l’estate del 2021». Lo dichiara Beppe Pellegrino, responsabile di Uvet Hotel Company, spiegando il progetto che ha determinato il Gruppo Uvet (leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi d’affari, mobility, turismo, incoming ed eventi, che conta un giro d’affari che si attesta a circa 2.9 miliardi di euro), a prendere in gestione, dal Gruppo Bulgarella, facente capo all’imprenditore Andrea Bulgarella, l’h ot e l Baia dei Mulini, sul lungomare Alighieri.

Un complesso che si affaccia sul mare e dispone di ristorante, bar, piscine e spiaggia attrezzata e che, nell’ultimo anno, ha ricevuto un restyling che ha riguardato la hall, il bar interno e il rinnovamento totale di u n’ala, chiamata Ligny dal nome di una delle 5 torri che fanno parte dello stemma della città nonché l’efficientamento energetico.

Il Gruppo guidato da Andrea Bulgarella, d’altro canto, è specializzato nel restauro e nella creazione di strutture turistiche di gran pregio e nel recupero di edifici storici trasformati in prestigiose mete di vacanze. «Siamo felici di questa nuova partnership con il Gruppo Uvet, certi di aver trovato l’interlocu - tore giusto per valorizzare l’hotel Baia dei Mulini - afferma Ray Lo Faso, direttore del Gruppo Bulgarella –. Siamo, inoltre, convinti che questo possa essere solo l’inizio di un’alleanza strategica e di una sinergia con un grande polo italiano del turismo. I nuovi flussi turistici che potranno giungere in Sicilia (Uvet ha acquisito anche la compagnia aerea Blue Panorama ) grazie a questo accordo non potranno che portare benefici all’intero territorio».

Con l’hotel Baia dei Mulini, salgono a dodici le strutture alberghiere a marchio Uvet tra Italia ed estero.

