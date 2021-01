Erice, pronti 42 mila euro per rimuovere una frana

Una frana ha fatto crollare, ad Erice Vetta, un enorme masso fermatosi a ridosso degli alberi de «La Pineta», struttura turistica affidata in gestione a privati dal Libero consorzio comunale di Trapani ma attualmente chiusa.

Il servizio tecnico edilizia dell’ex Provincia, dopo alcuni sopralluoghi, ha verificato che non risultano situazioni di pericolo immediato, ma ha ritenuto necessarie, per ragioni di sicurezza, la demolizione e rimozione del masso da affidare, in appalto, ad una ditta esterna, prevedendo una gara per un totale di 42 mila euro, di cui 29.588,95 per lavori a base d’ast a, 2.413,33 per costi della sicurezza e 9.997,72 quali somme a disposizione dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio tecnico edilizia, Antonino Gandolfo, ha assunto il ruolo di responsabile del procedimento e verificatore, l’Ufficio Direzione lavori è composto dal progettista Giuseppe Rivetti, dipendente dell’Ente, Giovanna Bertolino, direttore operativo-contabile, Giuseppe Angileri, ispettore di cantiere e Angela Volo, collaboratrice amministrativa. L’ap - palto sarà effettuato, procedendo al sorteggio di 5 imprese, tramite il Mepa.

