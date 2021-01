Trapani, i saldi iniziano a rilento: Covid e crisi limitano le vendite

Partenza soft dei saldi a Trapani. Poca gente in giro in città dove le compere non sono certo una priorità in questo momento storico. «Sicuramente è prematuro per tirare le somme - dice Nicola Montalbano, direttore di Pittarosso nel primo giorno di sconti non si è registrata una grande folla come avveniva in passato. È chiaro che il weekend potrà darci un' idea sull'andamento sebbene sappiano già che, vista la crisi e la pandemia, le vendite saranno limitate, mantenendo un trend simile a quello delle ultime settimane». Ma non è solo una questione economica.

«I contagi stanno aumentando nuovamente e credo ci sia anche il fattore paura e fermare i possibili acquisti sebbene ormai tutti i commercianti forniscano gel disinfettante e altri dispositivi di sicurezza».

Insomma, paura e crisi non fanno decollare i saldi che sarebbero dovute iniziare il 2 gennaio come previsto dalla programmazione regionale e che è stato spostato a ieri alla luce delle limitazioni e dei divieti all'esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali, e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

