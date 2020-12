Via ai concorsi a Trapani, il Comune assume 18 nuovi dipendenti

Sono stati pubblicati in "Gazzetta Ufficiale" (del 24 dicembre) i concorsi pubblici del Comune di Trapani. Si tratta di selezioni per titoli che porteranno all'assunzione a tempo indeterminato di 12 dipendenti di categoria "D", di cui: 1 istruttore informatico, 4 istruttori direttivi amministrativi, 4 istruttori tecnici, 2 istruttori contabili e 1 un giornalista iscritto all'albo.

Inoltre, sempre attraverso selezione pubblica per titoli, verranno assunti con contratto di formazione, per la durata 12 mesi, convertibile alla scadenza a tempo indeterminato, 6 vigili urbani di categoria "C". Infine, c'è anche la progressione verticale a favore del personale interno del

Comune, per transitare dalla categoria "C" a quella "D", nei profili di istruttore amministrativo per 2 unità: un istruttore direttivo tecnico e un istruttore direttivo contabile.

