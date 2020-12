Libero Consorzio di Trapani, sbloccati i fondi per gli istituti superiori

Impegnata, da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia regionale), la somma di quasi 80 mila euro (78.923,96) per la prima rata dell’anno 2021 delle spese di manutenzione ordinaria e di «funzionamento» delle 26 Scuole di propria competenza di tutto il territorio.

Per legge, si tratta degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali. Delle some stanziate beneficeranno gli Istituti «Giuseppe Ferro», «Vito Fazio Allmayer» e «Girolamo Caruso», di Alcamo; «Mattarella-Dolci» di Castellammare del Golfo; «Cipolla», «Virgilio Titone» e «Ferrigno» di Castelvetrano; «Ignazio e Vincenzo Florio» e «Sciascia», di Erice; «Giovanni XXIII-Cosentino», «Pietro Ruggieri», «Pascasino», «Abele Damiani», «Garibaldi» e Convitto Audiofonolesi di Marsala; «Adria- Ballatore», «Ferrara», «Ruggiero D'Altavilla-Accardi» e Liceo Artistico (ex Istituto Regionale d'Arte)di Mazara del Vallo; «Almanza», di Pantelleria; «Francesco D'Aguirre» di Salemi; «Fardella», «Rosina Salvo», «Calvino -Amico», «Leonardo da Vinci» e CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti Rete Territoriale di Servizio) di Trapani.

La somma sarà destinata, in particolare, a spese di ufficio e di arredamento, e per le utenze elettriche e telefoniche, acqua e gas per riscaldamento e relativi impianti. Il provvedimento è stato adottato dal dirigente Giuseppe Scalisi, che ha approvato la proposta del Responsabile del Procedimento Fabio Longo.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE