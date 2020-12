Mazara, arriva la fibra ottica in 15 mila immobili

Il comune di Mazara del Vallo punta al futuro digitale. Open Fiber sta infatti per realizzare in città una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, una infrastruttura all'avanguardia capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite.

La rete d'ultima generazione è costruita in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa). Tra l'azienda e l'amministrazione comunale di Mazara è stata stipulata una apposita convenzione, patto finalizzato a regolare le modalità dell'intervento d'innovazione tecnologica.

La società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa ha pianificato per Mazara del Vallo, un investimento di 5 milioni di euro, fondi propri necessari al cablaggio di circa 15mila unità immobiliari.

