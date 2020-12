Calatafimi, un milione e mezzo per l'impianto di compostaggio

Così come era stato promesso nei mesi scorsi, il governo regionale imprime una decisa accelerazione per arrivare alla realizzazione di un impianto di compostaggio pubblico a Calatafimi.

L'assessore regionale all'Energia, Alberto Pierobon, ha confermato che i fondi sono già belli e pronti per essere utilizzati per l'apertura del cantiere: "La Regione è pronta a erogare l'anticipazione di 1,6 milioni di euro - precisa - per realizzare l'impianto pubblico di Calatafimi-Segesta. La struttura sorgerà in un terreno confiscato alla mafia e potrà trattare fino a 36 mila tonnellate di umido".

