Trapani, via ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà: come fare domanda

Buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus a Trapani. Il Comune ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico relativo ai Buoni Spesa statali per l’emergenza socio-assistenziale da Covid 19.

L’istanza dovrà pervenire entro le ore 24 di lunedì 22/02/2021. “Secondo le disposizioni ministeriali, i nostri uffici – dichiara l’Assessore Abbruscato – bruciando tutti i tempi burocratici, hanno avviato la procedura al fine di consentire ai cittadini di accedere al piu’ presto possibile ai buoni spesa. Arricchiamo la nostra offerta ai servizi alla persona, in un momento difficile – continua l’Assessore – sotto l’aspetto socio economico e non solo. Queste iniziative si sommano alla grande solidarietà già dimostrata dai trapanesi nell’ambito del “Carrello Solidale” che, ricordiamo, coinvolge la stragrande maggioranza dei supermercati al momento convenzionati per la distribuzione dei Buoni Spesa Statali e Regionali. Per le domande c’è tempo fino al 22 febbraio 2021, in ogni caso l’ufficio di Via Erodoto erogherà i buoni man mano che arriveranno le istanze dei cittadini secondo i criteri e i requisiti stabiliti”.

Ill modello di istanza, in formato elettronico, si può scaricare e compilare al link: https://buonispesa.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php

