A gennaio parte il cantiere sulla provinciale Castellammare-Segesta: affidati i lavori

Sono stati aggiudicati i lavori da un milione 950mila euro per la riqualificazione della Sp 2 Castellammare-Ponte Bagni Segesta, in provincia di Trapani. L'opera è stata appaltata all'impresa Grandi Lavori scarl Consorzio Stabile con un ribasso del 20,487 per cento. Il cantiere partirà a gennaio.

Si tratta di una strada che collega la costa all'area archeologica di Segesta, ma soggetta negli anni a dissesto e frane.

"Il Piano Strade del Governo Musumeci, passo dopo passo, rende possibile il ripristino del decoro e della sicurezza nella viabilità interna di tutte le nove province siciliane - afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone -. Oggi, attraverso l'Urega, aggiudichiamo un altro intervento strategico, da anni atteso dal territorio trapanese: la riqualificazione da quasi due milioni di euro della Sp 2 Castellammare del Golfo - Ponte Bagni Segesta. La Regione, come già avvenuto per decine di altre opere simili in tutta la Sicilia, si sostituisce allora alle ex Province purtroppo ridimensionate nella loro operatività, e mette in campo fondi e progettualità per restituire strade moderne e sicure ai cittadini. A gennaio via libera al cantiere".

