Marsala, il Libero Consorzio di Trapani acquista un immobile per la scuola

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (l'ex Provincia regionale) acquista l'immobile, nel pieno centro storico di Marsala, che ospita il Liceo di Scienze Umane "Pascasino". Il complesso, attualmente di proprietà della società "Vistamare Immobiliare", si affaccia sulla via XI Maggio con accesso dalla via Vaccari 5 e dalla via Anselmi Correale 38 ed è costituito da seminterrato, primo, secondo e terzo piano.

Per il suo acquisto è stato concordato un prezzo di circa un milione e centomila euro (1.168.750), inferiore al valore stimato di 1.172.603 euro sulla base delle quotazioni immobiliari di mercato.

L'immobile, peraltro, era già in affitto alla ex Provincia regionale per un canone annuo di poco meno di 100 mila euro (99.392,71) e, pertanto, il suo acquisto comporterà, in prospettiva, un considerevole risparmio per il Libero Consorzio Comunale il cui commissario, Raimondo Cerami, ha da tempo varato un piano per tagliare simili spese, cercando, nel contempo, di acquisire locali al patrimonio dell'Ente a fronte dell'obbligo di garantire le sedi scolastiche per gli istituti di istruzione superiore.

