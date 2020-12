Bonus per l'edilizia, imprenditori di Trapani chiedono la proroga incentivi

"Il Superbonus potrebbe aiutare tantissimo le aziende del settore edile in provincia di Trapani - spiega il presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace - però, purtroppo, vedo ancora tanta confusione".

Tante sono le iniziative del Governo per risollevare l'economia, come per esempio il Superbonus al 110% per chi esegue una ristrutturazione: una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. "Se ne parla da un anno - aggiunge Pace - ma mancano ancora delle circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate. La gente non sa come muoversi e il mercato è ancora fermo".

Sono troppe sono le aziende edili che negli ultimi anni hanno issato bandiera bianca e hanno chiuso, con il Superbonus potrebbero avere una gran bella boccata d'ossigeno.

