Comune di Trapani, via libera al concorso per assumere 12 dipendenti

Via libera anche agli altri concorsi per il Comune di Trapani. Dopo il primo per sei vigili urbani, a seguito dell'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale, è stata disposta la pubblicazione dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 12 dipendenti di categoria "D", di cui: 1 istruttore informatico, 4 istruttori direttivi amministrativi, 4 istruttori tecnici, 2 istruttori contabili e 1 un giornalista iscritto all'albo.

Al pari e sempre per titoli la progressione verticale, a favore del personale interno dell'ente, per transitare dalla categoria "C" a quella "D", nei profili di istruttore amministrativo per 2 unità: un istruttore direttivo tecnico e un istruttore direttivo contabile.

