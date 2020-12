Comune di Trapani, dopo anni le prime assunzioni: 6 vigili e 10 giovani

Dopo i proclami, arrivano le prime assunzioni per il Comune di Trapani. Dopo anni, viene finalmente aperto quello che sembrava un vero e proprio vaso di pandora: si comincia con sei vigili urbani e dieci giovani per il progetto «Nuove (Ri)Generazioni Urbane». Per i caschi bianchi, si tratta di 6 contratti di formazione lavoro della durata di un anno per la Categoria C1 per il profilo professionale di «istruttore di polizia municipale».

