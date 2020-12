Gestione dei rifiuti a Marsala, servono più operai

Il Comune di Marsala mette in campo nuove e intense iniziative per migliorare il servizio di raccolta differenziata. Alla base dell’iniziativa un vertice settimanale tra il Comune ed Energetikambiente; un gruppo tecnico di lavoro permanente; una «task force» operativa h24 per il decoro della città e il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Con tale obiettivo, nell’ultimo incontro al Comune l’assessore alla Nettezza Urbana, Michele Milazzo aveva chiesto più mezzi e più personale da impiegare nelle diverse attività operative.

«Ho ricevuto assicurazioni e lapiù ampia collaborazione da parte dell’Ente gestore del settore raccolta rifiuti. Da parte nostra, proseguiremo nel monitoraggio del servizio per migliorarne la qualità – ribadisce l’assessore Milazzo – nonché nella sorveglianza del territorio, sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione».

Con tale obiettivo, da oggi, lunedì, la raccolta dei rifiuti sarà affiancata da un sistematico servizio di scerbatura in strade e marciapiedi, sia nel centro urbano che in periferia e nelle borgate.

