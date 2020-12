Tributi e servizi, il Comune di Castellammare fa meno incassi

La crisi legata al coronavirus ha lasciato il segno sul Comune di Castellammare del Golfo. Il rinvio di molte scadenze dei tributi, l’alleggerimento anche delle attività interne agli uffici ha comportato dei mancati introiti di non poco conto.

Sulla base di quanto certificato a consuntivo di questo 2020 che oramai si sta chiudendo, si contano minori entrate per 265 mila euro tra Ici ed Imu, altre 230 mila euro tra Tari (tassa rifiuti) e lotta all’evasione Tarsu (ex tributo per lo smaltimento dell’immondizia). Minori entrate per 135mila euro anche per i parcheggi a pagamento e 50mila euro circa di minori introiti per pubblicità, imposta di soggiorno e sanzioni amministrative.

