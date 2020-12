Un parco eolico galleggiante al largo della Sicilia: c'è un progetto per le Egadi

Un nuovo parco eolico off shore galleggiante al largo della Sicilia, tra le isole Egadi e la Tunisia con una capacità totale di 2.900 MW con una produzione annua di 9.000 GWh. A presentare il progetto, di quello che sarebbe il parco eolico off shore floating (ovvero senza fondamenta) più grande al mondo è la Renexia spa, azienda del gruppo Toto Holding.

Il progetto è ancora in fase di richiesta autorizzativa ai ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente. Obiettivo della società - come spiega un articolo di Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia - è ottenere l’autorizzazione unica per la fine del 2023 mentre i lavori dovrebbero partire subito dopo e durare poco meno di due anni.

