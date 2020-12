Il Cashback accolto con favore da esercenti e ristoratori di Trapani

«Il Cashback di Stato può aiutare anche la provincia di Trapani». Questo è il pensiero di Pino Pace, presidente della Camera di Commercio di Trapani. «È uno strumento sicuramente utile per i più giovani – dice Pace -, purtroppo è più complesso l’utilizzo per gli anziani».

È risaputo, infatti, che i più giovani prediligono l’utilizzo delle carte di credito mentre i pensionati, molto spesso, optano per i contanti. In questo modo, lo Stato non può rimborsarli in quanto il cashback è incentrato totalmente sulle monete virtuali.

«È una questione di cultura purtroppo: non tutti ne potranno usufruire per questa limitazione – aggiunge il presidente della Camera di Commercio di Trapani – , anche se, secondo me, almeno il 70% delle persone usufruirà di questa agevolazione, una percentuale molto alta».

