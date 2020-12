Scavi a Castelvetrano, protestano i commercianti

I commercianti di piazza Escrivà, a Castelvetrano, protestano per i lavori in corso che paralizzano le loro attività. Il sindaco Enzo Alfano: «I lavori prevedevano un intervento tampone e invece stiamo rifacendo ex novo una nuova rete fognaria che non esisteva più. Ai residenti e commercianti risolveremo definitivamente il problema».

È dallo scorso 28 ottobre che sono iniziati gli scavi sotto i marciapiedi della detta piazza, dove insistono parecchie attività commerciali, i cui titolari ,visto che sono state collocate le transenne, lamentano un ancora meno guadagno, già dimezzato dal Covid.

