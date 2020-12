Nitrati nell’acqua, a Mazara il comitato scrive al sindaco

L’acqua ai «nitrati» di Mazara, in particolare nei quartieri del Trasmazzaro e Tonnarella, dove i nitrati sono molto superiori a quelli previsti dalla legge (50 mt/l) , non fanno dormire sonni tranquilli a nessuno. Ieri, con una nota inviata al sindaco Salvatore Quinci, il presidente del Comitato, dottore Rino Giacalone, ha chiesto «la pubblicazione settimanale sul sito internet del Comune dei valori dei nitrati delle acque in distribuzione potabili per l’approvigionamento idrico a Mazara del Vallo, effettuate dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP di Trapani».

La richiesta è motivata al fine di ottemperare a uno degli scopi del Comitato, ovvero: «informare sull’evo l ve r s i della vicenda nitrati nell’acqua i cittadini mazaresi e in particolare Chiesti maggiori controlli e una più efficace informazione sul caso gli abitanti dei quartieri di Trasmazaro e Tonnarella.

L'ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE DI SICILIA

© Riproduzione riservata