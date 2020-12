Alcamo, nuove regole per il pagamento Imu: tagli fino al 75%

Si avvicina la scadenza per il pagamento del saldo Imu, fissato al prossimo 16 dicembre, e quest’anno ad Alcamo ci sono importanti novità. Infatti per la prima volta si andranno ad applicare per il calcolo delle tariffe dei nuovi coefficienti per quanto concerne le aree edificabili, sia per uso abitativo che per uso commerciale.

Ci sono importanti abbattimenti rispetto agli anni precedenti, che sono certamente più rimarcati per aree edificabili per attività produttiva. In questi specifici casi i nuovi parametri permettono un taglio anche del 75 per cento rispetto a quanto si pagava sino all’anno scorso. Al ribasso anche le tariffe per le aree residenziali anche se la differenza incide sicuramente molto meno.

© Riproduzione riservata

