Castelvetrano, il ministero dà l'ok al bilancio

La Commissione del Ministero dell’Interno per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha reso noto al Comune di Castelvetrano di aver espresso, in data 25 novembre, parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018/2020 deliberato dalla Giunta 5 Stelle Alfano.

Il Consiglio Comunale aveva approvato la Delibera lo scorso 21 gennaio con i soli voti del Movimento 5 Stelle, dopo diverse ore di dibattito.Con l’ap - provazione da parte del Ministero dell’Interno la Città ha raggiunto un obiettivo fondamentale: avere un documento contabile che consenta di intraprendere un percorso per riequilibrare il gravissimo disavanzo che la nuova Amministrazione ha trovato al proprio insediamento.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE