Comune di Pantelleria, 5 lavoratori Asu assunti dopo più di 20 anni

Dopo più di 20 anni cinque lavoratori ASU che prestavano servizio presso il Comune di Pantelleria hanno firmato il contratto di lavoro in conseguenza della stabilizzazione prevista dall’articolo 30 della Legge regionale n. 5/2014 e finalmente sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato.

Il sindaco Vincenzo Campo, nel complimentarsi con i lavoratori, ha dichiarato: "Appena ci siamo insediati, mettendo mano al Piano Assunzionale, abbiamo visto che la precedente amministrazione aveva previsto la stabilizzazione di un solo lavoratore. Questa è stata una battaglia che abbiamo fatta subito nostra e riuscire a stabilizzare ben 5 lavoratori è stato un risultato enorme. Ci chiediamo, anzi, come mai ci sia voluto tutto questo tempo per fare questo passo fondamentale per la dignità di questi lavoratori. Un obiettivo che ci siamo posti noi e siamo felici di esserci riusciti. Diamo loro il benvenuto con estremo piacere e iniziamo un nuovo cammino insieme".

Sulla stessa linea il Vice Sindaco, Maurizio Caldo, con la delega al Personale: "Abbiamo raggiunto uno degli obiettivi che abbiamo indicato come primari nella nostra campagna elettorale. Dopo più di 20 anni di sacrifici, questi lavoratori sono giunti al compimento di un percorso con una stabilizzazione che riteniamo doverosa. E’ davvero incomprensibile come, fino ad oggi, le amministrazioni succedutesi abbiano ignorato la situazione di questi lavoratori, ma è una soddisfazione per noi aver dato risposte concrete a richieste sacrosante".

