L'Asp di Trapani assume 9 medici per l'emergenza Covid

Assunti, dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, con contratto di lavoro autonomo e a tempo determinato, 9 medici destinati alla gestione dell’emergenza sanitaria nel territorio, ed in particolare, rispettivamente cinque e quattro, negli ospedali di Marsala e di Mazara del Vallo, individuati come Covid-Hospital per la provincia, per le attività assistenziali legate all’aumento dei casi di contagio.

I nove professionisti erano inseriti nella graduatoria che era stata formata dall’ufficio “Incarichi di lavoro autonomo e collaborazioni” dell’Asp sulla base delle istanze di partecipazione pervenute che erano pervenute in risposta ad un avviso pubblico diramato, appunto con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid-19, alla fine dello scorso mese di ottobre per il reclutamento, con incarichi libero professionali, di medici anche non in possesso di specializzazione. Nella graduatoria definitiva erano stati inseriti 136 nominativi.

I nove medici assunti sono stati scelti anche a seguito di apposta richiesta di disponibilità. Per i loro contratti libero professionali semestrali la spesa complessiva lorda ammonta a 405 mila euro.

