Opere pubbliche, il Comune di Erice cerca due tecnici specialisti

Il Comune di Erice cerca due esperti cui conferire l’incarico a tempo determinato come consulente del sindaco Daniela Toscano rispettivamente in materia di discipline tecniche specialistiche per il supporto nella progettazione, affidamento lavori e realizzazione opere pubbliche; e in discipline connesse alla gestione dell’energia.

Per manifestare la propria disponibilità all’assegnazione dell’incarico è necessario presentare apposita istanza di manifestazione di interesse esclusivamente mediante invio all’indirizzo PEC:protocollo@pec.comune.erice.tp.it entro e non oltre il prossimo giorno 26.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE