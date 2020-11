Dissesto idrogeologico, Calatafimi Segesta: si consolida il belvedere

La Alberti Costruzioni srl di Messina a eseguire i lavori a Calatafimi Segesta, nel Trapanese per la messa in sicurezza di piazzale Belvedere Francesco Vivona. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore Nello Musumeci, colma così una grave lacuna. La ditta ha presentato un ribasso del 28,4 per cento e per un importo complessivo di 400 mila euro. Il versante in questione ha subito negli anni, a seguito di abbondanti piogge, uno scivolamento a valle con il successivo crollo di un muro di contenimento. E’ così che si è venuta a creare una situazione di estremo pericolo dovuta all’abbassamento del piazzale soprastante, con tutti i rischi che è facile immaginare per l’incolumità pubblica.

"L'intervento - si legge nella nota - riveste grande importanza perchè restituisce serenità ai residenti per la sicura fruibilità di un’area che ha un grande valore turistico per la presenza del castello medievale e dell’antica chiesa del Santissimo Crocifisso, oltre che per quella di varie strutture ricettive. Le opere consisteranno essenzialmente nella stabilizzazione del pendio. L’obiettivo è quello di ripristinare le condizioni del piazzale con il consolidamento del versante sud mediante la realizzazione di un muro su pali in cemento armato".

