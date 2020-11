Trapani, la centrale termoelettrica diventa ecologica e più potente

Un nuovo progetto da 120 milioni di euro per la centrale termoelettrica di Trapani. La EP Produzione, società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la domanda di Via (Valutazione di Impatto ambientale) per il progetto di efficientamento della Centrale di Trapani.

La Società nei prossimi giorni presenterà allo stesso Ministero la domanda di AIA (Autorizzazione ntegrata Ambientale) e la domanda di AU (Autorizzazione Unica) alla Regione Siciliana.

L’impianto di contrada Favarotta, a Rilievo, potrebbe subire una rivoluzione positiva che prevede il miglioramento dell’efficienza dell’impianto attraverso la sostituzione degli attuali turbogas con 4 nuove unità in ciclo aperto di ultima generazione, di pari potenza, per un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro.

