Parco di Pantelleria, via al progetto con gli studenti

Il Parco Nazionale di Pantelleria ha avviato, con gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore "Almanza", il progetto formativo "ParComunichiamo". Le attività, coordinate dal geologo Carmine Vitale, sono iniziate oggi con il primo seminario informativo online dedicato alla presentazione dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

È uno dei sei appuntamenti "che hanno l'obiettivo - spiega una nota del Parco - di far conoscere in dettaglio il patrimonio naturale ed antropico dell'isola e delle potenzialita' che esprime il territorio in termini di sviluppo di attività imprenditoriali volte al turismo sostenibile, alla valorizzazione e promozione delle produzioni agricole tipiche e alla protezione e conservazione del paesaggio".

La seconda parte del progetto prevede "un Project Work che porterà alla realizzazione di tre newsletter che mirano ad informare la comunità sulle iniziative del Parco e divulgare le conoscenze sul territorio; dare informazioni sul patrimonio naturalistico ed antropico presente sull'isola; diffondere i comportamenti ecoresponsabili per un turismo sostenibile e dare voce alla popolazione attraverso interviste rivolte agli attori del territorio pantesco".

Le attività, che si realizzeranno nel corso dell'anno scolastico e termineranno nel maggio 2021, vedranno il coinvolgimento di tutti i professionisti operativi presso l'Ente Parco che metteranno a disposizione della scuola il proprio bagaglio di compete

