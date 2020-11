Alcamo, commercio in crisi: "Non comprate online, sostenete i negozi della città"

«Non comprare online. Sostieni i negozi della tua città». E’ la campagna virtuale lanciata attraverso i social dai commercianti del centro storico di Alcamo concentrati sostanzialmente nella via principale, il corso VI Aprile.

Un modo per dare un segnale alla cittadinanza di sostenere l’economia locale, e al contempo è un vero e proprio sos. Gli esercenti stanno affondando in questo periodo di emergenza coronavirus, con cali di vendite che i circa 60 commercianti del corso hanno stimato ruotare attorno al 70 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’idea di questa campagna è partita da uno degli storici negozi alcamesi.

