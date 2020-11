Olio, i produttori di Trapani e Palermo: "Vendita difficile con il divieto di spostamento"

Con il divieto di spostamento da un comune ad un altro imposto dal nuovo Dpcm, la vendita dell'olio diventa difficile o quasi impossibile. A sollevare il problema sono i produttori di Palermo e Trapani nella fase calda della commercializzazione della nuova annata, in pieno svolgimento in queste settimane.

In Sicilia, zona arancione, viene impedito di fatto ad un consumatore di spostarsi in provincia per l’acquisto diretto al frantoio, pratica molto diffusa nell’isola dove si preferisce rivolgersi direttamente ai produttori locali piuttosto che agli scaffali dei supermercati.

Una tradizione, quella dell’acquisto direttamente al frantoio dopo avere assistito alla molitura, che bisogna mantenere in tutti i modi possibili - dichiara Antonino Cossentino, presidente della Cia Sicilia Occidentale (Palermo/Trapani) -. E non solo per preservare il rapporto diretto tra produttore e consumatore, ma soprattutto perchè diversamente si metterebbe in seria crisi il settore olivicolo.

I nostri produttori in questi primi giorni di questo 'lockdown soft' si sono mostrati disponibili a recapitare l'olio a domicilio, ma in molti casi il potenziale cliente ha rifiutato questa opzione, perchè preferisce prenderlo direttamente nei frantoi che sono sparsi nelle province". Per quanto riguarda i prezzi, nelle ultime giornate si è registrato rispetto a 15 giorni fa qualche lieve calo sia nella provincia palermitana che in quella trapanese. A campagna di raccolta entrata nel vivo, il calo si registra nei frantoi di Partinico, dove il prezzo è passato dai 7 euro delle previsioni ai 6 euro attualmente pagati alla bocca del separatore. All’ingrosso, invece, il costo di un chilo di olio si aggira tra i 5 e i 5,50 euro.

Nella zona delle Madonie, il prezzo resta maggiore per la scarsa raccolta di quest’anno: il prezzo è di 7,50/8 euro litro e di 5,20 euro all’ingrosso. A Castelvetrano, dove l’annata non è andata male, il costo è di 6 euro/litro alla bocca del separatore e di 5,20 all’ingrosso. Nella zona di Alcamo e in tutta la fascia nord della provincia trapanese, infine, resta confermato il prezzo di 7 euro litro, che in alcuni casi arriva anche a 8, mentre all’ingrosso i prezzi sono di 5,10 euro/chilo per il convenzionale e di 5,60 euro/chilo per il biologico.

"Resta comunque un prezzo troppo basso che non ripaga appieno gli sforzi economici dei nostri olivicoltori. Il nostro mercato risente purtroppo dei prezzi che la gente trova al supermercato, prezzi inverosimili per un prodotto che sia extravergine di oliva. I nostri produttori riescono a tirare fuori un prodotto di eccellente qualità, che non ha pari in Italia con altre zone dove l’olio si vende oltre i 10 euro", aggiunge Cossentino.

