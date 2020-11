L’allarme di Federalberghi: sistema ricettivo siciliano al collasso

"Il sistema alberghiero siciliano è al collasso". L’allarme è lanciato da Antonio Marino, presidente provinciale di Federalberghi. Negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, tutte le strutture della Provincia di Trapani hanno registrato una riduzione del fatturato pressoché catastrofica (-90%). "La scelta assurda e irragionevole – afferma Antonio Marino - di porre la Sicilia “zona arancione”, un provvedimento che ci discrimina dalla maggior parte delle regioni italiane indicate semplicemente in zona “gialla” e che porterà alla totale chiusura le strutture alberghiere che pur non essendo direttamente interessate dalle limitazioni di orario o di apertura, saranno colpite in pieno dai divieti che la zona arancione comporta primo fra tutti il divieto di entrare ed uscire dalla Regione".

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

