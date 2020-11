Mazara, la Regione finanzia il parcheggio a Tonnarella

L’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità ha accolto l’istanza di riammissione in graduatoria del Comune di Mazara per il finanziamento del progetto da realizzarsi in un’area di proprietà comunale prospiciente il lungomare Fata Morgana nei pressi delle vie Turr e Impastato.

La Regione siciliana ha formalizzato il finanziamento da oltre 400mila euro per rendere più funzionale il lungomare di Tonnarella che così’ verrebbe decongestionato dal traffico intenso che si registra nel periodo estivo.

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

