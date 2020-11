Pantelleria, oltre 400mila euro dal Fondo Perequativo: via alla riduzione di Imu e Tari

Riduzione di Imu e Tari a Pantelleria con l'approavazione del Piano di Riparto del Fondo Perequativo Regionale. Il fondo nasce per ristorare le amministrazioni comunali che, avendo concesso alla propria cittadinanza una riduzione di imposte per affrontare l’emergenza Covid, si trovano adesso in carenza di risorse necessarie per garantire tutti i servizi alla popolazione.

Il Fondo Regionale, pari ad oltre 263 milioni di euro, è ripartito fra i Comuni essenzialmente in base alla popolazione residente e le risorse destinate a Pantelleria ammontano a circa 418.500,00 euro.

"Per decisione univoca di questa amministrazione - spiega l'assessore al Bilancio, Antonio Gutterez - le risorse saranno destinate ad abbattere il più possibile la tassazione delle attività produttive dell’Isola".

Una prima tranche di fondi verrà destinata all’azzeramento della Tassa sui Rifiuti che le attività produttive avrebbero dovuto pagare durante il lockdown scorso.

Una seconda cospicua somma sarà indirizzata a ridurre ulteriormente le imposte del 2020 gravanti sulle circa mille partite Iva operanti sul territorio, provvedimento questo che si aggiunge al prossimo abbattimento della seconda rata dell’IMU 2020, appena annunciato dal Governo Nazionale.

"Stiamo anche valutando la possibilità di avviare azioni finalizzate al rilancio turistico dell’Isola attraverso la destinazione di una parte del fondo Regionale".

© Riproduzione riservata