Porto di Marinella, al via i lavori di riqualificazione

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione del porto di Marinella. Le ruspe hanno iniziato a creare una stradella nella banchina di terra per buona parte finita in mare qualche anno fa.

I lavori assegnati alla impresa Cedit srl di Agrigento si realizzeranno grazie ad un finanziamento di circa 600.000 euro dopo il ribasso di gara, attinti dal fondo comunitario «Patto del Sud».

I lavori prevedono il rifacimento della banchina di terra, con una palificazione idonea, l’ammodernamento dell’illuminazione, la bonifica del fondale e la chiusura del tunnel.

