Ospedale di Pantelleria, aperto il bando per l'assunzione di due collaboratori

Via al bando di assunzione di 2 collaboratori amministrativi a tempo determinato per l'ospedale di Pantelleria. “Un primo passo importante per restituire l’ospedale dell’isola ai livelli di un tempo anche grazie - commenta il sindaco Campo - all’apporto del territorio. Grazie al Commissario Zappalà per aver mantenuto la parola data ed al Dott. Fazio per aver creato un progetto di potenziamento ed ottimizzazione della sanità isolana”.

"La pubblicazione dell’Avviso pubblico, è da accogliere con soddisfazione e nuova speranza - prosegue il primo cittadino -. Continuerò a perorare questo percorso come ho sempre fatto, con l’appoggio di tutta l’Amministrazione Comunale e del nostro territorio, ma nel frattempo ringrazio il Commissario per aver mantenuto la parola data ed il dott. Fazio per aver creato un progetto di potenziamento ed ottimizzazione per il nostro nosocomio e per la sanità isolana".

