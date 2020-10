Differenziata a Castellammare, il sindaco: "Al 77 per cento ma ancora troppi incivili"

La percentuale di raccolta differenziata a Castellammare balza al 77%. "Il nuovo servizio rifiuti, a poco meno di un mese dall'avvio ha già fatto registrare un risultato importantissimo per la nostra città. La percentuale di raccolta differenziata è già passata addirittura al 77%. Un risultato davvero soddisfacente raggiunto con la collaborazione dei cittadini e che porterà benefici per tutti. La strada è ancora lunga e ci sono più aspetti da migliorare ma purtroppo perseverano alcuni atteggiamenti incivili. Le telecamere attivate continuano a riprendere cittadini che abbandonano rifiuti. Le sanzioni già sono partite e non ci sarà più alcuna tolleranza".

Lo affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate comunicando che dal 1° ottobre, quando è stato avviato il nuovo servizio di raccolta e smaltimento rifiuti differenziati a cura della ditta Agesp, la percentuale di differenziata è già al 77%. Un risultato corposo considerato che a Castellammare nel 2019 la percentuale di differenziata si era attestata al 29,1%, cioè all'ultimo posto in provincia di Trapani.

"Migliorare i livelli di raccolta significa riuscire ad avere decoro urbano e risparmio economico e sono già tanti i concittadini rispettosi delle regole che in questa prima fase di avvio del nuovo servizio conferiscono correttamente i rifiuti con solerzia ed impegno. Purtroppo, però, ci sono ancora troppi concittadini con comportamenti incivili che -fanno presente il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate- continuano a non comprendere e ad abbandonare rifiuti di ogni genere. Nei loro confronti sono già partite le sanzioni e non avremo più alcuna tolleranza: le registrazioni delle telecamere nelle aree sensibili parlano chiaro, come si può vedere dalle immagini che diffondiamo, e saranno attivate anche in altre zone del nostro territorio così da consentire un controllo sempre più capillare e sanzionare, al fine di educare al rispetto dell’ambiente, chi continua a sbarazzarsi di ingombranti e rifiuti di ogni genere creando discariche a cielo aperto".

