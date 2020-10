Erice, rischi idrogeologici e messa in sicurezza: via ai progetti

«Bastone» e «carota» per il Comune di Erice. La «carota» è arrivata dal Ministero dell’Interno che ha finanziato la progettazione esecutiva di 3 importanti opere nel territorio per un totale di 230.000 euro; il colpo di «bastone» l’ha dato invece la Regione con la nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019.

I contributi, per il totale di 230 mila euro, destinati dal Ministero dell’Interno fanno parte di un’assegnazione, da parte dello stesso Dicastero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

