Aeroporti, riprende il collegamento Trapani-Trieste

Domenica 1 novembre partirà il nuovo collegamento Trieste - Trapani, che sarà operato sia nella stagione invernale che nella stagione estiva dalla compagnia aerea Tayaranjet con un Boeing B737. Il volo avrà due frequenze settimanali, il venerdì con partenza da Trieste alle 18:45 e arrivo a Trapani alle 20:45 e la domenica con partenza da Trieste alle ore 19,45 ed arrivo a Trapani alle ore 21,45.

Il collegamento tra le due città esisteva già tempo fa ma era operato da un'altra compagnia. Le tariffe, nell'ambito della continuità territoriale della Regione Sicilia, sono predefinite per residenti (in Sicilia; Trapani-Trieste euro 65,18 e Trieste-Trapani euro 75,41) e non residenti (euro 67,87 e 78,10). I biglietti sono già in vendita sul sito www.tayaranjet.com .

