Efficientamento energetico a Pantelleria, in arrivo 2 milioni di euro dal MISE

Fondi per due milioni di euro per l’efficientamento energetico di cinque edifici comunali a Pantelleria. Arriveranno dal MISE e saranno destinati canile municipale, Mediateca, Scuola Elementare di Scauri, Asilo di Via Salibi e Asilo di Via Dante.

I lavori che permetteranno un risparmio notevole sulle utenze elettriche che vengono utilizzate non solo per l’illuminazione, ma anche per il riscaldamento e il funzionamento di vari macchinari.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che le proposte progettuali, presentate ad ottobre 2019 dal Comune di Pantelleria nell’ambito del Programma Operativo Complementare Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020, Misura 4.1.1, sono state tutte ammesse a finanziamento. I progetti sono stati valutati dal Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto di ENEA e ammessi al finanziamento.

I lavori prevederanno la coibentazione delle superfici opache, la sostituzione degli infissi e l’installazione di impianti solari per la produzione di energia elettrica e termica. Già con i lavori di efficientamento energetico fatti all’edificio del Comune, abbiamo avuto un risparmio energetico pari al 60% circa delle utenze elettriche, questi ulteriori lavori, permetteranno alla comunità pantesca un risparmio notevole, che ad esempio per la Mediateca può arrivare fino all’80%, e un miglioramento della qualità degli ambienti attualmente utilizzati per dei servizi fondamentali per l’isola.

