"Nel cuore dell'emergenza", le lavoratrici della Cisl Palermo Trapani raccontano il loro lockdown

Le emozioni, il coraggio, la forza, le paure sulla salute dei propri cari, l'impegno costante accanto a chi aveva più bisogno, la sofferenza di chi è stato solo, la passione per il proprio lavoro, il timore di non tornare mai più alla normalità. C'è tutto questo nel video realizzato dalla Cisl Palermo Trapani, ideato dal suo Coordinamento Donne, dal titolo "Nel cuore dell'emergenza. Le donne della Cisl Palermo Trapani si raccontano" che sarà presentato in videoconferenza e in diretta sui social del sindacato venerdì 23 dalle ore 16.

Sedici lavoratrici delle federazioni, enti e associazioni del sindacato dei territori di Palermo e di Trapani, raccontano il loro lockdown, le difficoltà vissute, il loro impegno che non si è mai fermato, le loro sensazioni da donne, madri, lavoratrici, sindacaliste. Tante le figure professionali rappresentate e tutte in prima linea durante l'emergenza: un'infermiera di pronto soccorso, una operatrice del settore Igiene Ambientale, una dipendente di un supermercato, una insegnante di scuola dell'infanzia, una giovane dipendente del settore elettrico, una del settore edile, una pensionata, la bancaria, una impiegata dell'università e di un'azienda metalmeccanica.

E poi le operatrici del Caf Palermo, del Patronato Inas Cisl Palermo, dell'Anolf Trapani e la presidente Anolf Palermo, la responsabile comunale Cisl di Valderice e una dipendente della sede Cisl Trapani e responsabile Sicet. Alla presentazione in collegamento interverranno la segretaria nazionale Cisl Daniela Fumarola, il segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, la responsabile coordinamento Donne Cisl nazionale Liliana Ocmin, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, la segretaria organizzativa Cisl Palermo Trapani Giusi Sferruzza, e la segretaria regionale con delega alle Politiche di genere Cisl Sicilia Rosanna Laplaca. Introdurra' Delia Altavilla Responsabile Coordinamento Donne Cisl Palermo Trapani.

