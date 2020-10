Statale 119 Alcamo, dal Comune l'ok ai lavori di consolidamento

Passo in avanti verso il consolidamento del tratto franato della statale 119 ad Alcamo. Il consiglio comunale ha inserito l’opera all’interno del piano triennale delle opere pubbliche. Sono stati 15 i voti favorevoli ed un solo astenuto, per la modifica anche del Dup, il documento unico di programmazione.

È stato necessario fare questa manovra in consiglio in quanto il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del tratto franato della strada statale 119 è stato approvato in giunta soltanto lo scorso 29 settembre. Con il passaggio in consiglio si autorizza il sindaco Domenico Surdi a presentare e consegnare il progetto al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per riuscire ad ottenere il finanziamento e l’esecuzione.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE