Birgi, riunione con i sindaci per il futuro dello scalo

“L’obiettivo è mettere a punto strategie di consolidamento e rilancio”. Il presidente di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, ha convocato per domattina 10.30, un tavolo tecnico per aggiornare le amministrazioni comunali sullo stato di salute dello scalo, considerando anche che, a seguito delle recenti consultazioni elettorali in provincia di Trapani, alcuni Comuni hanno cambiato la guida.

L'articolo di Giacomo Di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

