Proseguono senza sosta i lavori al porto di Trapani. È in corso un intervento di manutenzione straordinaria sulla tensostruttura di via Ammiraglio Staiti adiacente il Distaccamento Portuale di Trapani dei Vigili del Fuoco. Ma nel porto sono tanti i lavori: l’Autorità portuale sta ultimando la sostituzione delle ringhiere in viale Regina Elena.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

